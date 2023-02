Belen Rodriguez | intimo in bella vista | stupenda come non mai

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 19 febbraio 2023)si mette seduta e mostra tutta la sua bellezza; siamo di fronte ad una donna con un fisico da lasciare senza fiato. La conosciamouna delle donne più belle e affascinanti che ci siano;è molto nota sia nel mondo dello spettacolo sia per quanto concerne il discorso social. Da questo punto didobbiamo parlare della sua notorietà su Instagram. InstagramSe andiamo sul suo profilo Instagram non possiamo non renderci conto di quantosia amata e apprezzata dal grande pubblico; il numero dei suoi follower, infatti, ha raggiunto la clamorosa cifra dei dieci milioni e mezzo. Sempre a livello di numeri bisogna andare ad analizzare alcune cifre presenti in questa foto; iniziamo dai mi piace (il classico ...