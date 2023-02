Bayern Monaco | Sadio Mane torna ad allenarsi in gruppo

(Di domenica 19 febbraio 2023) IlritrovaManè. L’ex Liverpool èto adindopo oltre tre mesi di stop a causa di un grave infortunio rimediato contro il Werder Brema a inizio novembre, lo stesso che lo ha costretto a saltare i Mondiali in Qatar. “E’ una sensazione fantastica”, ha detto l’attaccante senegalese, chedunque a disposizione di Julian Nagelsmann. Una pedina di valore in più in vista dello scontro diretto in Bundesliga contro l’Union Berlino e del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Psg. SportFace.

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il senegalese al rientro dopo il brutto infortunio di inizio novembre. Buone notizie per il Bayern Monaco. Sadio Mane è tornato ad allenarsi in gruppo dopo oltre tre mesi di stop a causa di un grave infortunio rimediato contro il Werder Brema a inizio novembre, un ko che lo ha costretto a saltare i Mondiali in Qatar.

Va alle battute finali la Coppa di Germania, dove in semifinale il Bayern Monaco domina l'Alba Berlino per 83-77 con 21 di Cassius Winston. Ai capitolini non sono bastati i 31 punti (7/13 ...Il Bayern Monaco cade 3-2 in casa del Borussia Monchengladbach e per Union Berlin e Dortmund, in campo oggi, c'è la possibilità del sorpasso o dell'aggancio in vetta ai bavaresi. Vittorie per Friburgo ...