Basket | Nba All Star Game | a Lillard la gara del tiro da tre

A sorpresa McClung è il miglior schiacciatore SALT LAKE CITY (USA) - E' Mac McClung il vincitore della gara delle schiacciate all'All Star Game della. A Salt Lake City, il 24enne dei Philadelphia 76ers, alto 1,88, fino a pochi giorni fa in G - League, si è aggiudicato la gara a sorpresa, superando in finale Trey Murphy III dei Pelicans grazie a ...DIRETTA TV E STREAMING " L' All - Star Gameverrà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sporte in diretta streaming su SkyGo, Now eLeague Pass. IL PROGRAMMA (ORARI ...

NBA All Star Game, Mac McClung vince la gara delle schiacciate. VIDEO Sky Sport

NBA - Three Point Contest: è la volta buona per Damian Lillard Pianetabasket.com

Basket: All Star Game Nba, McClung è il re delle schiacciate - Basket Agenzia ANSA

Basket, Paolo Banchero sull'Italia: "Deciderò a fine stagione" Eurosport IT

Non solo Banchero: da Vucevic a Gallinari, per chi tifano le star Nba La Gazzetta dello Sport

A sorpresa McClung è il miglior schiacciatore SALT LAKE CITY (USA) (ITALPRESS) - E' Mac McClung il vincitore della gara delle schiacciate ...C'era anche Paolo Banchero impegnato nella skills challenge, ma il suo Team Rookie ha perso contro il Team Utah.