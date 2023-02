Basket | in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa liquida in casa Montecatini

Le atlete di Sergio Ferro si giocano le residue chance di promozione, sabato con la capolista PorcariBrescia batte a sorpresa la Virtus Bologna x - x nella finale di Coppa Italia diA1 di2023. La squadra di Magro, arrivata al torneo con unadi 6 sconfitte in fila in campionato, compie l'impresa e vince la prima Coppa Italia della sua storia da testa di...

Brescia vince la Coppa Italia 2023 di basket: Virtus Bologna battuta 76-84 Sky Sport

Basket, Coppa Italia Serie A1 2023: Brescia riesce nell'impresa, battuta la Virtus Bologna in finale. Top scorer Della Valle con 26 punti. RIETI - Non delude la capolista del girone C di Serie B, il Real Sebastiani Rieti vince anche contro la Bakery Basket Piacenza 71-52. Ancora imbattuti nel 2023 i ragazzi di coach Sandro Dell'Agnello.