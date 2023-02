Basket femminile | Serie A1 | sorpresa San Giovanni Valdarno | vincono Schio e Sassari

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il risultato più inatteso degli anticipi della 20a giornata diA1 2022-2023 arriva dalla Toscana, dove Sancompie un passo di primaria importanza nella corsa alla disputa dei playout. Non ci sono ribaltoni, invece, nelle trasferte vittoriose di, come andiamo a vedere. AKRONOS TECH MONCALIERI-FAMILA66-93Dominio scledense palese al PalaEinaudi nel primo dei tre anticipi. Sempre con i soliti problemi di infortuni, l’Akronos regge bene per un quarto, con il trio Katshitshi-Westbeld-Mitchell a tenere in piedi le piemontesi di fronte all’immensa varietà di soluzioni del Famila (21-26). Nel secondo periodo, però, l’attacco di Moncalieri si ferma, quello dino: ai 7 punti delle padrone di casa ne rispondono altri 26 delle ...