Basket femminile | Serie A | vincono Venezia e Virtus Bologna | Crema sorprende Ragusa

(Di domenica 19 febbraio 2023) Cala il sipario sulla 20ma giornata dellaA 2022-2023 di. Nelle quattro partite disputate oggi le vittorie più importanti sono state quelle di, rispettivamente contro Sesto San Giovanni e Lucca, ma ci sono ovviamente da segnalare anche i successi die Campobasso. Labatte Sesto San Giovanni con un netto 71-53 e rimane in seconda posizione solitaria in classifica (a -4 da Schio che però ha giocato un match in più). Decisivi per le V Nere i 16 punti e 5 rimbalzi di Iliana Rupert, e gli 11 a testa di Cecilia Zandalasini (autrice anche di 4 rimbalzi) e Kitija Laksa. Non bastano invece alla squadra di Cinzia Zanotti i 13 punti e 14 rimbalzi di Tinara Nicole Moore e gli 11 ...

Le atlete di Sergio Ferro si giocano le residue chance di promozione, sabato con la capolista Porcari... fra le mura amiche, l' HappyRimini (6). Le gialloblu, dopo i due match di inizio girone, persi contro Cavezzo e Forlì, erano chiamate ad una conferma dell'hurrà conquistato lo scorso turno e ...

Pisa, 19 febbraio 2023 – Ancora un buon successo in serie C per la Pallacanestro Femminile Pisa, che supera nettamente Montecatini, nell'ultima di andata della poule promozione, portandosi a 4 punti ...