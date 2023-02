Basket | Coppa Italia 2023 | Virtus Bologna e Brescia si contendono il trofeo nella finale di questo pomeriggio

(Di domenica 19 febbraio 2023) Sale l’adrenalina per la giornata conclusiva della Final Eight didi. In un PalaAlpitour di Torino che si annuncia tutto esaurito oggi domenica 19 Febbraio, alle ore 18:00,si contenderanno infatti il secondostagionale – il primo del. Lasi presenta all’atto conclusivo dicon i favori del pronostico. I bolognesi hanno sbrigato in semila pratica Tortona (90-65), con la Bertram che non è riuscita a ripetere l’exploit dello scorso anno quando eliminò le V-nere accedendo così allapoi persa contro l’Olimpia Milano. Nel confronto di poche ore fa i ...

L' albo d'oro delle Final Eight diItalia di, a poche ore dalla finale dell'edizione 2023. A sfidarsi saranno la Virtus Bologna, a cui il trofeo manca da ben 21 anni, dopo la doppietta tra 2001 e 2002 con Ettore Messina ...Virtus Bologna e Brescia si affrontano nella finale delle Final Eight diItalia A1 2023 di. Se per le Vu Nere si può parlare di pronostico rispettato, per gli uomini di coach Magro si tratta, invece, di un'autentica sorpresa. Non tanto per il valore assoluto ...

LIVE Brescia-Pesaro 45-29, Coppa Italia basket 2023 in DIRETTA: massimo vantaggio Germani nel terzo quarto OA Sport

Belinelli 21. La Virtus batte Venezia 82-68 La Gazzetta dello Sport

Basket, Coppa Italia: Bologna trascinata da Belinelli, Venezia battuta 82-68. La Virtus affronterà Tortona in… la Repubblica

Basket, Coppa Italia 2023: Brescia ferma l'attacco di Pesaro e sfiderà la Virtus Bologna in finale OA Sport

Sale l’adrenalina per la giornata conclusiva della Final Eight di Coppa Italia di basket. In un PalaAlpitour di Torino che si annuncia tutto esaurito oggi domenica 19 Febbraio, alle ore 18:00, Virtus ...Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Virtus Bologna-Brescia, sfida valida come finale delle Final Eight di Coppa Italia A1 2023 di basket. Dopo la delusione del 2022 con ...