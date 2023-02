Basket | Coppa Italia 2023 | Virtus Bologna e Belinelli per interrompere digiuno lungo 21 anni | Brescia cerca la sua prima volta

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023)si affrontano nella finale delle Final Eight diA1di. Se per le Vu Nere si può parlare di pronostico rispettato, per gli uomini di coach Magro si tratta, invece, di un’autentica sorpresa. Non tanto per il valore assoluto della rosa, che non è cambiata poi molto rispetto alla formazione che lo scorso anno arrivò terza in regular season, salvo poi uscire al primo turno delle finali scudetto, ma per il momento che sta attraversando: infatti, dopo la vittoria contro Sassari, rivelatasi fondamentale per la qualificazione alle Final Eight,ha perso sei partite consecutive, crollando fino al 12° posto in classifica con soli due punti di vantaggio sul penultimo posto che vale la retrocessione in ...