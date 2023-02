Basket | apoteosi Brescia | vinta la Coppa Italia 2023 da numero 8! Virtus Bologna battuta in finale

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) Sembra una favola, ma è la realtà delle Final Eight di. Al Pala Alpitour di Torino la Germanitrova la più inattesa delle gioie. Entrata da ottava nel girone d’andata, proveniente da sei sconfitte di fila in campionato, la formazione di Alessandro Magro si prende il secondo trofeo dell’anno: 76-84 sullaSegafredoin unainterpretata al meglio, come già il quarto con Milano e la semicon Pesaro. Fondamentale Amedeo Della Valle (MVP della settimana) con 26 punti, così come John Petrucelli con 13 anche se esce per 5 falli; dall’altra parte 24 di Marco Belinelli e 12 di Tornike Shengelia. Pronti via, e in meno di un minuto la coppia Gabriel-Odiase portagià sullo 0-5, ...