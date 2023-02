Barzaghi | «Inter-Porto | Dzeko avanti ma Lukaku tenta sorpasso! Inzaghi…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 febbraio 2023) L’si appresta ad affrontare ilnell’andata degli ottavi di Champions League (vedi ultime). Inzaghi si gode il ritorno al gol die riflette su chi schierare in attacco tra il belga eal fianco di Lautaro Martinez. Ecco quanto rivelato da Matteosu Sky Sport DUBBIO – L’di Simone Inzaghi mercoledì a San Siro affronterà ildi Sergio Conceicao. Il tecnicoista si trova a riflettere sul partner di Lautaro Martinez in attacco: «Inzaghi si gode il ritorno al gol die ora c’è il dubbio su chi schierare in attacco contro il. Di sicuro Lautaro Martinez mentre per l’altra magliaè in vantaggio in virtù di quanto fatto in stagione, ...