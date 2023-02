Balthus | il pittore nel mezzo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 19 febbraio 2023) Scandalo e purezza, tempo e immobilità, infanzia e vecchiaia, surreale e reale, morale e immorale, bene e male:é ilche sta nel. Non potrebbe essere altrimenti per un uomo nato il 29 febbraio, la cui potenzialità di bloccare il tempo, era una caratteristica circoscritta solo ai suoi dipinti: il 18 febbraio 2001, ci lasciava Balthasar K?ossowski, l’autore che ha messo in croce la realtà.: cristallizzare la bellezza, “Thérèse Dreaming” (1938) – Photo Credits arte.itCome afferma Artaud, quello diè il tentativo di fare dell’arte uncon il quale collocarsi “al di là della tomba del mondo“. Il soggetto principale delle tele diè l’attimo: un tempo dilatato, sospeso tra il punto in cui il ...