Avremmo potuto vincere

(Di domenica 19 febbraio 2023) A BeIN Sport, Faouzi Ghoulam, indimenticato ed indimenticabile Calciatore Azzurro, ora all'Angers, Ligue 1, Francia: "Ogni anno eravamo in corsa per il titolo. C'è costanza fuori dal campo: allenatore, dirigenza...Sapevamo che prima o poi le cose sarebbero andate a nostro favore. Non mi sorprende che il Napoli sia al top, ma penso chelo scudetto anche ai miei tempi". Gli eventuali, futuri, successi, saranno da condividere con questi formidabili interpreti Azzurri del (recente) passato... A cura di Alessandro Cardito

