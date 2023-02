Avellino-Viterbese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di. La compagine irpina, dopo la sconfitta subita con il Cerignola, vuole subito ripartire con una vittoria in modo tale da restare in corsa per il terzo posto in classifica. La formazione ospite, invece, è reduce da due successi consecutivi e spera di allungare lapositiva per allontanarsi dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.