Auto | finiscono i bonus e arrivano gli incentivi | pioggia di soldi e serenità

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 19 febbraio 2023) Aglinazionali per l’acquisto disi aggiungono a quelli regionali che si posso anche cumulare in base alle regolamentazioni Per acquisire un nuovo veicolo nel 2023 non ci sono più solo glia livello nazionale. Chi vuole comprare una nuova vettura dunque, soprattutto se poco inquinante, deve stare attento alle nuove agevolazioni proposte. Gliper acquistare una nuovamobile – IlovetradingC’è sempre da fare i conti con le poche risorse perché glisono fino all’esaurimento di queste ultime. Quando il budget sarà terminato allora occorrerà andare a caccia di nuove forme di finanziamento. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio quali altre facilitazioni economiche sono a disposizione per ridurre il prezzo iniziale della vettura che si vuole ...