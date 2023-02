Austin Butler e la sua esperienza con Quentin Tarantino | “Sui set dei suoi film c’è gioia”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Sui set deidisi respira aria di. A rivelarlo è stato. L’attore, candidato agli Oscar 2023 come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in Elvis, durante la sua partecipazione al talk show Hot Ones ha raccontato la suacon il regista avuta sul set di C’era una volta a Hollywood, nel quale ha interpretato Tex Watson, il socio immaginario di Charles Manson. “Ho parlato molto di quantoabbia significato e significhi per me. È sempre stato il mio sogno lavorare con lui. Siamo sul set e lui dice: ‘OK, ce l’abbiamo. Faremo un altro ciak. Sai perché?’ E l’intera troupe urla: ‘Perché ci piace fare!’ E la prima volta che sei lì, non ci sei ...

Nel discorso di accettazione del Golden Globe vinto per la sua performance in Elvis ( LEGGI LA RECENSIONE ), come molti hanno notato, parlava ancora con la voce del celebre cantante ( qui tutti i dettagli ).

Austin Butler racconta il duro allenamento per preparsi al ruolo di Feyd-Rautha in Dune - Parte 2, antagonista di Timothée Chalamet.