“Attacco nucleare fatale” | la Corea di Kim è pronta all' apocalisse atomico | GUARDA

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ladel Nord ha effettuato un nuovo lancio di missili balistici intercontinentali. Le immagini sono state diffuse dalla TV di Stato di Pyongyang: i media statali hanno reso noto che il lancio è avvenuto all'aeroporto internazionale di Sunan, un sobborgo della capitale nordna. Il regime di Kim Jong-un ha affermato che il test ha lo scopo di rafforzare ulteriormente la propria capacità di un" contro i suoi rivali, in risposta all'imminente esercitazione militare congiunta tra Stati Uniti edel Sud.

La Russia deve ritirarsi dalla centraledi Zaporizhzhia". Il comunicato finale del G7 che ... Conferenza sulla sicurezza di Monaco: gli Usa all'. 'La Russia ha commesso crimini contro l'...... la pace deve avere una chance", anche perché "si deve evitare un disastro". I toni sono ...se potesse rassicurare la grande sala del Bayrischer Hof sul fatto che non sia imminente una ...

E' netta Ursula von der Leyen alla conferenza di Monaco: "Quello che dobbiamo fare è chiarire che noi non accetteremo mai una guerra imperialista e che non accetteremo che il presidente Putin calpesti ...