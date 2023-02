Atsu morto tra le macerie in Turchia | Lukaku ricorda l’ex compagno di squadra | «Dura da digerire…»

(Di domenica 19 febbraio 2023) «Riposa in pace fratello, questa èda digerire. È stato fantastico frequentarti». Sono le parole del calciatore belga e attaccante dell’Inter, Romelu, che ha voluto dedicare un post commovente al collega ghanese dell’Hatayspor, Christian, che li ritrae insieme in una serie di foto. Quest’ultimo èlo scorso 18 febbraio tra leprovocate dal terremoto in. Quando è iniziata a circolare la notizia della sua scomparsa, c’erano alcune speranze. Alcuni media avevano riferito cheChelsea e Newcastle era stato estratto vivo. Ma poi è arrivata la smentita dal suo agente e così la tragica notizia. Ora a pochi giorni dalla conferma della morte,didi ...

Ieri sera è tornato al gol dopo sei mesi, e il rigore segnato contro l'Udinese non poteva che dedicarlo a lui: a Christian Atsu, il calciatore ghanese dell'Hatayspor ...Anche Romelu Lukaku ha voluto ricordare Christian Atsu, il calciatore ghanese dell'Hatayspor morto sotto le macerie del terremoto in Turchia. I due avevano diviso lo spogliatoio ai tempi dell'Everton, ...