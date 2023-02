Atsu | il commosso ricordo di Lukaku | 'Ti vorrò sempre bene'

...Christian, trovato senza vita sotto le macerie a seguito del terremoto in Turchia . Sono stati tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo del calcio. Uno in particolare ha: ...Commenta per primo L'ex tecnico di Napoli e Inter, Rafa Benitez , ha ricordato Christiansui social: 'Sono profondamente rattristato dalla terribile notizia su Christian. I miei pensieri e le mie preghiere vanno ai suoi amici, alla sua famiglia e a tutti quelli che sono stati colpiti da questo tragico evento. Una persona davvero speciale. Riposa in pace Cristian'.

L’ex calciatore ghanese del Chelsea aveva 31 anni. Il messaggio di Antonio Conte sui social: “Questo tremendo terremoto ha portato via una persona bellissima... riposa in pace Atsu”. Intanto continuan ...Christian Atsu è morto nel terremoto di Turchia e Siria. Il ricordo di Lukaku, suo compagno al Chelsea: «Morte difficile da accettare» e di Antonio Conte, suo avversario, sui social: «Eri una persona ...