ANTAKYA (TURCHIA) - Sono emozionanti e al contempo strazianti le immagini di Christiansu un campo di calcio. Il 31enne attaccante ghanese infatti, un giorno prima del terremoto, aveva giocato la sua ultima partita con la maglia dell' Hatayspor , segnando una punizione al 97' nella ...Questo tremendo terremoto ha portato via una bellissima persona, riposa in pace. I miei pensieri sono con la tua famiglia e tuttiamici, in questi terribili giorni vi sono vicino", le parole ...

Atsu, gli ultimi minuti da giocatore sono stati eroici: cosa ha fatto poco prima di morire per il terremoto Corriere dello Sport

Turchia e Siria: ritrovato il corpo del calciatore Christian Atsu ... Euronews Italiano

Atsu, Conte e il commovente messaggio per Christian, morto in Turchia Tuttosport

L'appello disperato della moglie di Atsu ancora sepolto sotto le ... Fanpage.it

Christian Atsu sepolto dal terremoto, la moglie: «Il tempo sta per scadere» Corriere della Sera

Il 31enne ghanese, ex Chelsea e Newcastle, è rimasto vittima del terribile terremoto che ha colpito la Turchia ...Christian Atsu è morto nel terremoto di Turchia e Siria. Il ricordo di Lukaku, suo compagno al Chelsea: «Morte difficile da accettare» e di Antonio Conte, suo avversario, sui social: «Eri una persona ...