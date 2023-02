Atsu | Ex Talento del Chelsea | Morto in Turchia Insieme a Verratti e De Bruyne | Estero

(Di domenica 19 febbraio 2023) Trae De, nella lista dei migliori talenti nati dopo il 1991 stilata da Don Balon nel 2012 c’era anche Christian, un gioiello che ha brillato soltanto per un istante prima di essere ritrovato senza vita dopo il terremoto in. A 17 anni l’aveva pescato nell’Academy del Feyeoord e aveva fatto il grande salto al. Un sogno che però non è mai diventato realtà con la maglia dei Blues, e cosìha iniziato un giro di prestiti tra Vitesse, Everton, Bournemouth e Malaga finché il Newcastle non lo prende a titolo definitivo. La Premier League, un sogno che sembrava ormai svanito, ma che si è invece concretizzato con l’ingresso al posto di Mirallas nei minuti finali della gara con l’Arsenal. Quell’anno ha giocato anche la sua seconda Coppa d’Africa col Ghana ...

'Non ti dimenticheremo,', ha scritto il suo club, l'Hatayspor, in un tweet: 'La pace sia con ... Il Newcastle ha espresso 'profonda tristezza' per la scomparsa di 'un calciatore die una ..."Siamo profondamente rattristati nell'apprendere che Christianha tragicamente perso la vita a causa del devastante terremoto in Turchia. Giocatore die persona speciale - il messaggio ...

Aveva segnato il suo ultimo gol il 5 febbraio, poche ore prima che un terribile terremoto devastasse una parte della Turchia. Christian Atsu, 31 anni, ex nazionale del Ghana con cui aveva disputato i.Messaggi di cordoglio dalla Premier League, campionato dove si è sviluppata la carriera del ghanese. Aveva annullato il volo del rientro in Francia, dove vivono i suoi familiari, per godersi il moment ...