Atp Rotterdam | Sinner lotta alla pari | ma si arrende in tre set a Medvedev

(Di domenica 19 febbraio 2023) Si ferma in finale Jannikal torneo ATP 500 di. L'altoatesino è stato sconfitto in tre set dal russo Daniilcon il punteggio di 5 - 7 6 - 2 6 - 2., dopo aver vinto il ...

Niente da fare per Jannik Sinner : Daniil Medvedev si impone in rimonta nella finale del torneo500 die conquista per la prima volta il titolo in Olanda . Il moscovita vince in tre set con i parziali di 7 - 5, 2 - 6, 2 - 6 e sale al sesto posto della classifica. Dopo aver ...(Paesi Bassi) - Si arresta in finale la corsa di Jannik Sinner all'"ABN AMRO Open" ,500 da 2.224.460 euro svoltosi sul duro indoor delAhoy. Il talento altoatesino, dopo aver battuto Bonzi, il leader del seeding Tsitsipas, Wawrinka e'l'idolo di casa', l'olandese ...

Sinner battuto in finale all'Atp Rotterdam: vince Medvedev 5-7, 6-2, 6-2 Sky Sport

ATP Rotterdam LIVE: Sinner si spegne alla distanza, il campione è Medvedev Ubitennis

Finale a Rotterdam, Sinner fermato da Medvedev in tre set La Gazzetta dello Sport

Sinner perde con Medvedev al Rotterdam Open, risultato: 7-5, 2-6, 2-6, il russo vince in rimonta Corriere della Sera

LIVE Sinner-Medvedev 7-5, 2-6, 2-6 Finale ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA: il russo la spunta alla distanza OA Sport

Un set del Sinner migliore di sempre, poi due del Medvedev versione trasformista di lusso. La cinquantesima finale dell'ATP 500 di Rotterdam è uno spettacolo per intenditori. Pur con evidenti e ...ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Nulla da fare per Jannik Sinner nella finale dell'”ABN AMRO Open”, torneo Atp 500 con 2.074.205 ...