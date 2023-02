Atp Rotterdam | per Sinner finale di lusso | lo attende Medvedev

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 19 febbraio 2023)– Stavolta non è stato tutto perfetto ma poco importa. Anzi, vincere in una serata in cui non proprio tutto è girato per il verso giusto dà ancora più fiducia. Ed è più che soddisfatto Jannik, qualificatosi per ladell’”ABN AMRO Open” (ATP 500 – montepremi 2.074.205 euro) che si sta avviando alle battute conclusive sul veloce indoor di, in Olanda. E’ il secondo azzurro a riuscirci 32 anni dopo Omar Camporese che poi acvrebbe vinto il trofeo battendo Ivan Lendl. In semiil 21enne di Sesto Pusteria, risalito al n.14 del ranking grazie al trionfo a Montpellier di domenica scorsa (settimo trofeo ATP in carriera), ha battuto 75 76 (5), dopo quasi due ore di lotta, l’olandese Tallon Griekspoor, n.61 ATP, in tabellone grazie ad una wild card, vincitore a gennaio a Pune ...