Atp Rotterdam 2023 | Sinner battuto in finale da Medvedev

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – Janniknon riesce a vincere il suo secondo torneo consecutivo. Nelladel torneo Atp dil’azzurro viene sconfitto dal russo Daniil, numero 11 Atp, che si impone in tre set in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-2 in due ore e mezza di gioco.gioca un ottimo primo set di oltre un’ora ma poi cala alla distanza. Il russo in rimonta si impone quindi per la quinta volta su cinque sull’altoatesino., ex numero uno del mondo, rientrerà in Top 10 la prossima settimana, festeggiando il sedicesimo titolo Atp in carriera. Da domanisalirà al gradino numero 12 del ranking Atp mentresarà all’ottavo posto. L’italiano, la scorsa settimana vincitore del torneo ...

Jannik Sinner non riesce a vincere il suo secondo torneo consecutivo. Nella sfida in finale del torneodil'azzurro esce sconfitto con il russo Daniil Medvedev, numero 11, in tre set in rimonta con il punteggio di 5 - 7, 6 - 2, 6 - 2 in due ore e mezza di gioco.È un muro Daniil Medvedev nella finale dell'500 di: l'ex numero 1 del mondo reagisce al periodo di difficoltà che stava attraversando e conquista il 16esimo titolo della sua grande carriera, battendo un'ottima versione di Jannik ...

