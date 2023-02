Atp Rotterdam 2023 | Sinner battuto in finale da Medvedev

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – Janniknon riesce a vincere il suo secondo torneo consecutivo. Nelladel torneo Atp dil’azzurro viene sconfitto dal russo Daniil, numero 11 Atp, che si impone in tre set in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-2 in due ore e mezza di gioco. L'articolo proviene da Italia Sera.

E' terminata in Finale a Rotterdam la straordinaria striscia di vittorie di Jannik Sinner, che dopo il trionfo di Montpellier della settimana scorsa, non è stato in grado di ripetersi a Rotterdam, al ...