ATP Rotterdam 2023 | Medvedev | “Vincere da padre è speciale | spero mia figlia mi stia guardando”

(Di domenica 19 febbraio 2023) È un muro Daniilnella finale dell’ATP 500 di: l’ex numero 1 del mondo reagisce al periodo di difficoltà che stava attraversando e conquista il 16esimo titolo della sua grande carriera, battendo un’ottima versione di Jannik Sinner per 5-7 6-2 6-2 al termine di una battaglia intensa e dalla elevatissima qualità, con il moscovita bravissimo a non crollare dopo aver perso in volata la prima frazione e a mettere sul piatto tutte le sue fantastiche abilità. Grazie ai 500 punti conquistati,torna nella top ten dopo sole tre settimane di assenza e si assesta alla posizione numero 8, sesto nella Race to Turin. “Ieri mia moglie – ha affermato il russo, felice, durante la cerimonia di premiazione – mi ha detto che, quando ho vinto a Vienna, avevo messo miaera davanti alla TV durante il ...

Niente da fare per Jannik Sinner : Daniil Medvedev si impone in rimonta nella finale del torneo500 die conquista per la prima volta il titolo in Olanda . Il moscovita vince in tre set con i parziali di 7 - 5, 2 - 6, 2 - 6 e sale al sesto posto della classifica.

Un set del Sinner migliore di sempre, poi due del Medvedev versione trasformista di lusso. La cinquantesima finale dell'ATP 500 di Rotterdam è uno spettacolo per intenditori.