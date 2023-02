Atp Rotterdam 2023 | Medvedev trionfa | Sinner battuto in finale

(Di domenica 19 febbraio 2023)– Janniknon riesce a vincere il suo secondo torneo consecutivo. Nelladel torneo Atp dil’azzurro viene sconfitto dal russo Daniil, numero 11 Atp, che si impone in tre set in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-2 in due ore e mezza di gioco. (fonte Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link

Jannik Sinner non riesce a vincere il suo secondo torneo consecutivo. Nella sfida in finale del torneodil'azzurro esce sconfitto con il russo Daniil Medvedev, numero 11, in tre set in rimonta con il punteggio di 5 - 7, 6 - 2, 6 - 2 in due ore e mezza di gioco.È un muro Daniil Medvedev nella finale dell'500 di: l'ex numero 1 del mondo reagisce al periodo di difficoltà che stava attraversando e conquista il 16esimo titolo della sua grande carriera, battendo un'ottima versione di Jannik ...

Sinner battuto in finale all'Atp Rotterdam: vince Medvedev 5-7, 6-2, 6-2 Sky Sport

ATP Rotterdam LIVE: Sinner si spegne alla distanza, il campione è Medvedev Ubitennis

Finale a Rotterdam, Sinner fermato da Medvedev in tre set La Gazzetta dello Sport

ATP 500 Rotterdam e ATP 250 Buenos Aires e Delray Beach: I risultati con il dettaglio delle Finali LiveTennis.it

Sinner perde con Medvedev al Rotterdam Open, risultato: 7-5, 2-6, 2-6, il russo vince in rimonta Corriere della Sera

E’ terminata in Finale a Rotterdam la straordinaria striscia di vittorie di Jannik Sinner, che dopo il trionfo di Montpellier della settimana scorsa, non è stato in grado di ripetersi a Rotterdam, al ...L'altoatesino cede al terzo set contro il russo e sale al 12° gradino del ranking Atp. ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Nulla da fare per Jannik Sinner nella finale dell'”ABN AMRO Open”, torneo Atp ...