ATP Rotterdam 2023 | Jannik Sinner | “Orgoglioso di come ho giocato | ho fatto del mio meglio”

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) E’ terminata in Finale ala straordinaria striscia di vittorie di, che dopo il trionfo di Montpellier della settimana scorsa, non è stato in grado di ripetersi a, al cospetto del russo Daniil Medvedev. L’ex n.1 del mondo si è imposto con il punteggio di 5-7 6-2 6-2 in due ore e 28? di gioco, portandosi a casa il 16° titolo in carriera, il primo di questoha disputato un grande primo set, mettendo in difficoltà il suo rivale, ma non è stato in grado di tenere il ritmo nei restanti parziali. Forse un calo fisico per le tante partite? Di, da quel momento il russo ha cambiato marcia, facendo la differenza la servizio e non sbagliando praticamente mai, pur in zone di campo per altri impossibili. L’azzurro è dunque calato ...