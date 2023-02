ATP Rio de Janeiro 2023 | in Brasile è nuova sfida tra specialisti del rosso Musetti vuole Alcaraz

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il Sudamerica continua ad ospitare tanto grande tennis. Il torneo di Buenos Aires è alle battute finali, ma da lunedì si cambia paese. Si passa dall’Argentina al: tutti a Rio deper il secondo 500 di questo. Tornei diversi, ma che condividono buonissima parte della loro entry list. Una bella occasione di riscatto per Lorenzo, eliminato ai quarti di finale di Buenos Aires da Juan Pablo Varillas. Il ragazzo di Carrararimettersi in marcia per sfondare il muro della top 15, con il confine rappresentato da Frances Tiafoe. Siamo entrati nel periodo della stagione a lui favorevole con la terra rossa e deve approfittare dell’occasione. Di fronte a lui ci saranno tanti giocatori con cui ha già condiviso la settimana in Argentina. Il capofila è ancora una volta Carlos ...

MONTEPREMI ATP 500 RIO DE JANEIRO 2023 PRIMO TURNO - 14.757 (0 punti) SECONDO TURNO - 27.669 (45 punti) QUARTI DI FINALE - 51.824 (90 punti) SEMIFINALE - 101.450 (180 punti) FINALISTA - 190.351 (300 punti). Come se non bastasse, il pupillo di Juan Carlos Ferrero si è aggiudicato due Masters 1000 (Miami e Madrid) e altrettanti ATP 500 (Rio de Janeiro e Barcellona).

Potrebbe esserci la riedizione della finale di Amburgo tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz in quel di Rio de Janeiro. Ma, nell'ATP 500 brasiliano, i due non potrebbero affrontarsi in finale. Sono stati sorteggiati nella stessa parte di tabellone.