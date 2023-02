ATP Rio de Janeiro 2023 | il tabellone di Lorenzo Musetti Gli ostacoli verso una semifinale con Alcaraz

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) Potrebbe esserci la riedizione della finale di Amburgo trae Carlosin quel di Rio de. Ma, nell’ATP 500 brasiliano, i due non potrebbero affrontarsi in finale. Sono stati infatti sorteggiati nella stessa parte di, il che significa che al penultimo atto, qualora nessuno li fermasse prima, uno dei due dovrebbe eliminare l’altroil match per il titolo. Qui ci concentriamo in particolare sul percorso del classe 2002 di Carrara, che ancora non conosce il suo avversario di primo turno, dal momento che proviene dalle qualificazioni. Semmai, può fare ipotesi su quello di secondo, che può essere uno tra lo spagnolo Pedro Martinez e il cileno Cristian Garin. In entrambi i casi il numero di precedenti è zero, alias non si sono mai affrontati. ATP ...