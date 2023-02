ATP Marsiglia 2023 | Raul Brancaccio passa al turno decisivo delle qualificazioni

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nel tardo pomeriggio italiano si sono conclusi i match del primodel tabellone cadetto del torneo Open 13 Provencedi tennis, di categoria ATP 250, in programma a(Francia): sul cemento outdoor, l’azzurro, testa di serie numero 1, ha vinto in rimonta contro lo statunitense Emilio Nava, col punteggio di 3-6 7-6 (7) 6-1 in un’ora e 59 minuti di gioco. Domani l’azzurro si giocherà un posto nel main draw con il neerlandese Gijs Brouwer, numero 5 del seeding cadetto. Nel primo parziale l’azzurro perde la battuta ai vantaggi del sesto gioco, quando capitola alla quarta opportunità guadagnata dall’avversario, poi Nava non concede più nulla all’azzurro e va a chiudere alla prima occasione sul 6-3 dopo 33 minuti di ...

L'italiano, la scorsa settimana vincitore del torneo di Montpellier, tornerà ora in Francia per giocare l'250 in scena sul duro indoor di. - -L'italiano, la scorsa settimana vincitore del torneo di Montpellier, tornerà ora in Francia per giocare l'250 in scena sul duro indoor di. - foto LivePhotoSport - . pdm/red 19 - Feb - ...

ATP 250 Marsiglia: Sinner seconda testa di serie dietro Hurkacz. Ma ci sarà davvero Ubitennis

ATP Marsiglia 2023: il tabellone. Strade note per Jannik Sinner, Hurkacz prima testa di serie OA Sport

ATP Marsiglia 2023: Jannik Sinner e Hubert Hurkacz in cerca di soddisfazioni OA Sport

Atp Marsiglia 2023, Brancaccio avanza nelle qualificazioni: Nava sconfitto in rimonta SPORTFACE.IT

ATP 250 Marsiglia: Il Tabellone Principale. Jannik SInner già al secondo turno LiveTennis.it

Nel tardo pomeriggio italiano si sono conclusi i match del primo turno del tabellone cadetto del torneo Open 13 Provence 2023 di tennis, di categoria ATP 250, in programma a Marsiglia (Francia): sul c ...ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Nulla da fare per Jannik Sinner nella finale dell'”ABN AMRO Open”, torneo Atp 500 con 2.074.205 ...