ATP Marsiglia 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 20 febbraio con Brancaccio

(Di domenica 19 febbraio 2023) È stato ufficialmente pubblicato ildell’ATP 250 diper quanto concerne20, giornata in cui inizieranno i primi turni del tabellone principale e in cui ci saranno le sfide decisive del tabellone cadetto. Tra coloro che aspirano ad un posto nel main draw, c’è anche Raul: il nativo di Torre del Greco se la vedrà contro la wildcard francese Sascha Gueymard Wayenburg o contro l’olandese Gijs Brouwer. Andiamo a scoprire, dunque, ilcompleto. ATP 250LUNEDI 20Central A partire dalle 12:00: Antoine Bellier vs Alexander Ritschard A seguire: Misolic/Coppejans vs Laurent Lokoli Non prima delle 16:00: Alexander Bublik vs Filip Krajinovic Non prima delle ...

Raul Brancaccio supera in rimonta in tre set 3 - 6 7 - 6(7) 6 - 1 lo statunitense Emilio Nava nel match valevole per il primo turno delle qualificazioni del torneodi2023 . Dopo una prima fase di equilibrio, nel primo set è l'americano ad alzare il livello, conquistando ben quattro palle break e strappando il servizio all'azzurro. Quest'ultimo non ...SuperTennis è già pronto per altri sette giorni di adrenalina tennistica. Il WTA 1000 di Dubai, l'500 di Rio, gli250 di Doha e. Da oggi a domenica 26, tutto in diretta in tv e su SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel. Questa la programmazione di massima su ...

ATP 250 Marsiglia: Sinner seconda testa di serie dietro Hurkacz. Ma ci sarà davvero Ubitennis

ATP Marsiglia 2023: il tabellone. Strade note per Jannik Sinner, Hurkacz prima testa di serie OA Sport

ATP Marsiglia 2023: Jannik Sinner e Hubert Hurkacz in cerca di soddisfazioni OA Sport

ATP 250 Marsiglia: Il Tabellone Principale. Jannik SInner già al secondo turno LiveTennis.it

Atp Marsiglia: Draw - Sinner ci riprova. Sorteggio da incubo per Sonego a Doha Tennis World Italia

Atp Marsiglia 2023, il tennista italiano Raul Brancaccio avanza nelle qualificazioni: lo statunitense Emilio Nava sconfitto in rimonta ...Da Marsiglia a Rio de Janeiro passando per Doha. Ecco gli impegni di Sinner, Musetti, Sonego e Fognini per la prossima settimana ...