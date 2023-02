ATP Doha 2023 | Medvedev il favorito numero 1 | attenzione a Rublev | Auger-Aliassime e Zverev Per l’Italia c’è Sonego

(Di domenica 19 febbraio 2023) Continua la stagionedi tennis. Da lunedì inizierà una nuova settimana di tornei e tra questi ci sarà anche l’ATP 250 di. A questo evento parteciperanno diversi giocatori pronti per lottare per conquistare un ambitissimo titolo e ci sarà anche un po’ d’Italia grazie alla presenza di Lorenzo. Ilprincipale per questo torneo è Daniil. Il russo (testa di serie n.3), che quest’oggi giocherà la finale dell’ATP 500 di Rotterdam controno Jannik Sinner, vorrà continuare a vincere per aumentare ulteriormente la fiducia in se stesso in vista dei Masters 1000 di marzo (prima a Indian Wells e poi a Miami). Partiranno uno scalino sotto ail suo connazionale Andreye Felix ...

MONTEPREMI2502023 PRIMO TURNO - 13.877 (0 punti) SECONDO TURNO - 22.704 (20 punti) QUARTI DI FINALE - 39.099 (45 punti) SEMIFINALE - 67.487 (90 punti) FINALISTA - 114.788 (150 punti) ...Esordio difficile per l'unico azzurro in gara, che poi troverebbe Alexander Zverev In concomitanza col circuito femminile, anche l'sbarca in medio oriente per il tradizionale 250 di, che si disputerà dal 20 al 26 febbraio. A guidare il tabellone è Andrey Rublev, che viene dalla netta sconfitta contro De Minaur ai ...

