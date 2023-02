ATP Buenos Aires 2023 | ritorno trionfale per Carlos Alcaraz! Lo spagnolo batte Norrie e vince il suo primo titolo in stagione

(Di domenica 19 febbraio 2023)Alcaraz trionfa all’ATP 250 di(terra rossa, Argentina). Dopo i successi degli scorsi giorni, l’ex numero uno al mondo (testa di serie n.1), al suotorneo indopo l’infortunio alla gamba che l’ha tenuto lontano dai campi per quasi due mesi,in finale il britannico Cameron(n.2 del seeding) per 6-3 7-5 in un’ora e 34 minuti di gioco e conquista il suoin questo. Dopo un inizio di partita rapido, in cui entrambi i tennisti tengono agilmente i loro turni di servizio, arriva nel settimo game la prima palla break del match. Ad avere la possibilità di allungo è Alcaraz, che sul 15-40 perde ilpunto ma poi non spreca l’occasione alla ...

