ATP Buenos Aires 2023 | Fabio Fognini e Simone Bolelli conquistano il torneo di doppio!

(Di domenica 19 febbraio 2023) IlATP 250 diha visto oggi disputarsi la finale del tabellone di doppio: la coppia italiana composta da, testa di serie numero 3, ha battuto il duo formato dal colombiano Nicolas Barrientos e dall’uruguagio Ariel Behar per 6-2 6-4 in un’ora e 13 minuti. Nel primo set gli azzurri operano il break a trenta in apertura, poi si salvano dal controbreak al punto decisivo. Il settimo gioco vedetrovare lo strappo a zero ed andare sul 5-2. A seguire la coppia italiana tiene il turno al servizio e chiude sul 6-2 in 29 minuti. La seconda partita si apre col break a quindici centrato da, i quali a seguire ...

Il live e la diretta testuale di Alcaraz - Norrie , incontro valevole per l' ultimo atto del torneo250 diAires 2023 (terra battuta) . Subito una finale per l'allievo di Juan Carlos Ferrero. Quest'ultimo non prendeva parte ad un evento del circuito maggiore dallo scorso inizio novembre, ...Simone Bolelli e Fabio Fognini si sono laureati campioni dell'250 diAires 2023 . Primo titolo stagionale in doppio per la coppia azzurra, che ha vissuto una settimana fantastica in cui non ha perso neppure un set. Dopo i successi ai danni di Doumbia/...

I Chicchi si sono imposti sulla coppia Behar/Escobar nell'ultimo atto del torneo: è il primo titolo stagionale per i campioni degli Australian Open 2015