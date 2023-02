Atp Buenos Aires 2023 | Alcaraz vince contro Norrie e trova il primo titolo della stagione

(Di domenica 19 febbraio 2023)batte6-3 7-5 nella finale dell’Atp 250 di. Partita senza storia conche ha dominato dall’inizio alla fine sfruttando la sua superiorità tecnica e fisica. Un solo break subito dal numero 2 del mondo, sul 5-3 servendo per il match, che riesce are in un’ora e 34 minuti.stagionale per il tennista spagnolo che ora tornerà subito in campo nell’Atp 250 di Rio de Janeiro settimana prossima.set dall’andamento abbastanza regolare con siacheche si difendono senza particolari difficoltà nei rispettivi turni di battuta aspettando un passaggio a vuoto dell’avversario. Passaggio a vuoto che arriva nel settimo game ...

Il live e la diretta testuale di Alcaraz - Norrie , incontro valevole per l' ultimo atto del torneo250 diAires 2023 (terra battuta) . Subito una finale per l'allievo di Juan Carlos Ferrero. Quest'ultimo non prendeva parte ad un evento del circuito maggiore dallo scorso inizio novembre, ...Fabio e Simone non vincevano aAires da dieci anni, in finale battono il duo formato dall'uruguayano Ariel Behar e dal colombiano Nicolas Barrientos.

Il torneo ATP 250 di Buenos Aires 2023 ha visto oggi disputarsi la finale del tabellone di doppio: la coppia italiana composta da Simone Bolelli e Fabio Fognini, testa di serie numero 3, ha battuto il duo formato dall'uruguayano Ariel Behar e dal colombiano Nicolas Barrientos. Sulla terra rossa argentina, il numero 2 del mondo ha conquistato il settimo titolo della sua carriera imponendosi in due set nell'ultimo atto del torneo.