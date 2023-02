Atp 500 Rio de Janeiro 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 20 febbraio con Musetti

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il, con glie l’di, del torneo Atp 500 di Rio deper quanto riguarda la giornata di20. Al via ufficialmente il torneo brasiliano con i primi match validi per il primo turno. In campo anche Lorenzo, numero 3 del seeding, che sfiderà all’esordio un qualificato. Di seguito ilcompleto. Quadra Guga Kuerten A partire dalle ore 12.30 italiane: (9) Molcan vs (WC) Fonseca A seguire: (PR) Thiem vs Monteiro A seguire: (3)vs Q Quadra 1 A partire dalle ore 12.30: Martinez vs Garin A seguire: Djere vs Q Quadra 2 A partire dalle ore 12.30: Sousa vs (PR) Dellien SportFace.