(Di domenica 19 febbraio 2023)ha fatto il proprio esordio ine a Siviglia è riuscito arela soglia delle due ore e dieci minuti alla sua prima esperienza sui 42,195 km. L’azzurro ha completato la propria fatica con il tempo di 2h09:46, tagliando il traguardo in 23ma posizione nella gara vinta dall’etiope Gadisa Shumie (2h04:59). Il senese dei Carabinieri ha rispettato la propria tabella di marcia, con un passaggio alla mezza in 1h04:33 e poi, nella seconda parte di gara, parziali da 15:13 tra il 25mo e il 30mo chilometro, 15:26 tra il 30° e il 35°, 15:34 tra il 35° e il 40°. Il primatista italiano dei 10 km, nonché bronzo sui 3000 siepi agli Europei 2018, può ritenersi ampiamente soddisfatto per questo debutto e può guardare con soddisfazione al prossimo futuro....

Chiappinelli è pronto al debutto stagionale. Il 25enne senese sarà in gara domenica 19 febbraio a Siviglia sui 42,195 chilometri, dove arriva con il bagaglio di tre mezze corse nel 2022 nelle ...... Idea Pieroni, anche lei specialista del salto in alto e campionessa italiana under23;Chiappinelli, specialista della maratona, senese che per anni ha utilizzato il campo didi ...

Atletica, Yohanes Chiappinelli debutta in Maratona e scende sotto le 2h10': "Posso fare meglio" OA Sport

Yohanes Chiappinelli, bel debutto nella maratona sotto le 2h10'! Queen Atletica

Maratona di Siviglia 2023: bell'esordio di Yohanes Chiappinelli La Gazzetta dello Sport

Maratona di Siviglia: Chiappinelli subito sotto le 2h10' MarathonWorld.

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Alla maratona di Siviglia 2023 Yohanes Chiappinelli ha centrato il suo obiettivo ossia quello di correre sotto le 2 ore e 10 minuti. Ecco i vincitori.Una prima volta per cominciare a prendere confidenza con la distanza, ma non senza ambizioni. È l’ora del debutto in maratona per Yohanes Chiappinelli che sarà in gara domenica 19 febbraio a Siviglia.