Atletica | Tamberi | “Sono concentrato su gare outdoor”

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) “Voglio concentrare tutte le mie energie per preparare al meglio il Mondiale”. Queste le parole del campione olimpico del salto in alto Gianmarco, spettatore d’eccezione agli Assoluti indoor dileggera in scena ad Ancona. “Non faccioindoor. Vedere gli altri azzurri in competizione, però, mi trasmette una grande carica – ha aggiunto ai microfoni di RaiSport -. La gara di salto in alto è stata entusiasmante. Complimenti a Stronati: è un ragazzo molto promettente. Ora non vedo l’ora di assistere alla finale di Jacobs sui 60?. SportFace.