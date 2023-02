Atletica | l’olandese Bol fa la storia nei 400 | batte un record mondiale che resisteva da 41 anni

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) Fantastica Femke Bol ai campionati olandesi di Apeldoorn. Dopo la sua miglior prestazione all-time sui 500 metri (1:05.63), ha riscritto ladei 400 metri con un incredibile 49.26, ben 33 centesimi in meno rispetto al vecchio primdato (49.59) di Jarmila Kratochvilova,che sembrava imbattibile e che risaliva agli Europei indoor di Milano del 1982, ben 41fa. Un progresso clamoroso di Bol, rispetto al già sontuoso 49.96 fatto registrare otto giorni fa a Metz. Nella scia, quasi sette decimi di progresso anche per Lieke Klaver, seconda in 50.34 e ora tredicesima performer all-time al coperto. SportFace.