Atletica | Leonardo Fabbri batte Zane Weir all’ultimo assalto | tuonante 21 60 | 4° al mondo nel 2023!

(Di domenica 19 febbraio 2023)ha vinto il rovente duello con, uno dei temi caldi della seconda giornata ai Campionati Italiani Indoor dileggera. Il toscano ha risolto la gara in suo favore propriotentativo, gettando il peso a 21.60 metri e avendo così la meglio sull’italo-sudafricano, che in precedenza si era fermato a 21.46. L’aviere era reduce da tre vittorie consecutive e da continui miglioramenti in termini prestazionali, al PalaIndoor di Ancona ha alzato ulteriormente l’asticella e ha migliorato il proprio stagionale di sette centimetri (21.53 quattro giorni fa a Belgrado), ritoccando di un centimetro il proprio personale in sala (il 21.59 dell’11 febbraio 2020, alla vigilia della pandemia)., che all’aperto vanta ...