Atletica | Campionati Italiani Indoor | Jacobs battuto! Fabbri scatenato | squilli di Tecuceanu e Folorunso | ok Meli e Sottile

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) Al Paladi Ancona è andata in scena la seconda e ultima giornata deial coperto 2023 dileggera, importante tappa di avvicinamenton agli Europeiche si disputeranno a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo. Pomeriggio caratterizzato dalla presenza in pista di Marcell, ma il Campione Olimpico dei 100 metri (sconfitto da Samuele Ceccarelli) non è stata l’unica attrazione nel capoluogo marchigiano. A mettersi in mostra è stato anche Leonardo, che ha gettato il peso a 21.60 metri ed è diventato il quarto al mondo in questa stagione. Buone prove di Ayomidee Catalin, diventati i secondidi sempre tra 400 e 800 metri. RISULTATI ...