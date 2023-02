Atletica | Assoluti Indoor Jacobs battuto nei 60 metri da Ceccarelli

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il 23enne toscano precede di un solo centesimo il campione olimpico. ANCONA - Una grande sorpresa ha illuminato la conclusione deglidileggera, andati in scena ad Ancona. A ...

