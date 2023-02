Atletica | Assoluti indoor Ancona 2023 | sorpresa Ceccarelli | beffa Jacobs ed è campione italiano dei 60m

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nella seconda giornata deglidileggera, disputati ad, Samueleconfeziona una clamorosain 6.54 battendo ilolimpico dei 100 metri Marcell(6.55) sulla distanza dei 60 metri. Al termine della gara ildel mondo ha anche accusato un leggere fastidio, che dovrà essere approfondito nelle prossime ore. Il neo-, dopo la sua eccezionale impresa, si è detto molto emozionato ai microfoni di Rai Sport: “Emozione fortissima, mi mancano le parole per esprimerla. Mai avrei immaginato di poter considerareun avversario. E’ una gioia incontenibile. Primo titolo ...

Nella finale dei campionatiha sconfitto il pluricampione Marcell Jacobs, 6"54 contro 6"55.

ANCONA - Impresa di Samuele Ceccarelli nella finale dei 60 metri indoor degli Assoluti di atletica leggera, in scena ad Ancona. Il 23enne della Firenze Marathon ha vinto la gara con 6"54