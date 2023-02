Atletica | Assoluti indoor 2023 E’ il giorno di Marcell Jacobs! Test probante sui 60 prima dell’Europeo di Istanbul

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) E’ la giornata diJacobs aglidi Ancona: c’è grandissima attesa per vedere all’opera il campione olimpico ed europeo dei 100 e mondiale ed europeo dei 60 piani. Jacobs arriva dal secondo posto di Liévin, con lo stesso 6.57 del debutto di Lodz: non ha impressionato in questa fase di preparazione all’Europeo e cerca successo e fiducia agli, ultima garadi. Lo sprinter delle Fiamme Oro va alla ricerca del suo terzo titolo consecutivo nella specialità dopo le vittorie nette del 2021 e 2022, in entrambi i casi con il crono di 6.55. Non sarà una passeggiata per Jacobs anche in casa perché si troverà a fianco Samuele Ceccarelli il nome nuovo che con il 6.58 di Berlino è stato in grado di entrare nella top ten italiana di sempre all’ottavo posto. ...