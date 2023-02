Atalanta | Lookman punta a superare Lautaro in Serie A

Leggi su justcalcio

(Di domenica 19 febbraio 2023) Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli, è inarrestabile: con i suoi 18 gol è in testa alla classifica dei capocannonieri del campionato italiano. Ademola, connazionale nigeriano ed esterno offensivo dell’, è a quota 12 reti in campionato, sei gol in meno rispetto al leader., che sperava di doppiare Osimhen, ora ha un altro avversario sulla strada:Martinez, con 13 gol, uno in più dell’atalantino. Maha ancora la possibilità diMartinez, già oggi, nella gara con il Lecce. Non segna dal 28 gennaio, quando ha fatto un assist con la Lazio. L’ascesa di Osimhen è come un razzo che vola alto nel cielo, mentree Martinez sono come due avversari in una corsa a ostacoli: uno dei due riuscirà a raggiungere il traguardo ...