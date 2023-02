Atalanta-Lecce | le formazioni ufficiali | Zapata out!

Leggi su 11contro11

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il lunch match delle 12:30 vedrà affrontarsipresso il “Gewiss Stadium“: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre scopriremo insieme leche scenderanno in campo per la 23° giornata di Serie A. I padroni di casa sono quarti in classifica con 41 punti. L’obiettivo è quello di ritornare in Champions League e per farlo bisognerà portare a casa i 3 punti per tenere il passo della Roma. Gianpiero Gasperini per la partita odierna ha scelto di schierare i suoi con un 3-4-1-2. Tra i pali ci sarà Musso: il portiere argentino sarà difeso da Toloi, Demiral e Djimsiti. A centrocampo le scelte sono obbligate per il tecnico: ci saranno Maehle, Ederson, Koopmeiners e Zappacosta. In attacco outper infortunio: al suo posto confermato Hojlund con ...