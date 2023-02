Atalanta-Lecce | gli ultimi precedenti in Serie A VIDEO

Gli schieramenti ufficiali diper la 23° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. Ecco le formazioni: i nerazzurri per dare continuità ai risultati cercando di consolidare il secondo posto in classifica; i pugliesi invece vogliono tentare un colpo esterno per avvicinarsi alla salvezza. ...Esamecon un occhio ai diffidati per l'di Gian Piero Gasperini che nella Corsa Champions League deve affrontare ostacoli durissimi. Dopo il match contro i giallorossi di Baroni, infatti, ...

Lecce, Baroni: “Contro l’Atalanta a mille per provarci” ItaSportPress

Atalanta-Lecce: giù il cappello nel ricordo di Lorusso e Pezzella, bandiere ammainate troppo presto L'Eco di Bergamo

Contro l'Atalanta il pericolo è di rigore – Calcio Lecce Calcio Lecce

Prima del Milan c'è il Lecce: Atalanta in campo oggi alle 12:30 Milan News

Sarà la sfida fra Atalanta e Lecce, in programma alle 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo, ad aprire la domenica di Serie A. Gian Piero Gasperini, allenatore degli orobici, punterà sul tridente offensi ...ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Bogà; Lookman, Højlund A centrocampo giocherà Askildsen al posto dello squalificato Gonzalez, che verrà ...