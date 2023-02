Atalanta-Lecce | 1-2 | prima Ceesay e poi Blin confezionano la vittoria

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 19 febbraio 2023) La ventitreesima giornata di campionato continua con il lunch match delle 12.30, che ha visto al Gewiss Stadium l’ospitare il. Per i bergamaschi, che dopo lacontro la Lazio tornano alla sconfitta davanti ai propri tifosi. I nerazzurri, dunque, non riescono ad ottenere una posizione favorevole, in attesa che giochi stasera la Roma contro l’Hellas Verona. Ad aprire le marcature è stato il gol realizzato da Assanal quarto minuto dellafrazione, servito da Valentin Gendrey. Al minuto ’74, invece, è stato il centrocampista francese Alexisa chiudere i giochi. E’ inutile il gol messo a segno da Rasmus Hojlund al minuto 87, che riaccende l’entusiasmo ma non riesce a trasportare la squadra di casa al ...