Atalanta-Lecce 1-2 | Musso | “Non abbiamo avuto la giusta lucidità | ora voltiamo pagina”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il portiere dell’, Juan, dopo la sconfitta per 2-1 subita nel match della ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023 contro il, ha analizzato la prestazione dei nerazzurri ai microfoni di Dazn: “Gli avversari hanno fatto la partita della vita, mentre noi nonla. Crediamo alla vittoria fino alla fine, ma oggi non siamo riusciti ad eludere il loro pressing e fare il nostro gioco. Adesso reagiremo con l’impegno, ci alleneremo al meglio e volteremocon la stessa fame di sempre. Cinquantesima presenza? Sono felice di far parte di questa squadra e del traguardo raggiunto”. SportFace.

La cronaca di( GLI HIGHLIGHTS ) vedi anche Serie A, Sassuolo - Napoli 0 - 2: video, gol e highlightssubito in vantaggio al minuto 4 con Ceesay: l'attaccante si libera dalla ...Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta subita dalla suaper 2 - 1 contro il, battuta d'arresto che può pesare in vista di una corsa Champions in cui Milan e Inter hanno entrambe vinto. 'Abbiamo avuto diverse opportunità che non siamo ...

L'Atalanta ha perso in malo modo 2-1, in casa, contro il Lecce di Baroni. Ai microfoni di DAZN, il tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini ha commentato così la sconfitta: "Abbiamo avuto diverse ...BERGAMO – Giampiero Gasperini mastica amaro nel dopo-gara contro il Lecce che ha conquistato 6 punti su 6 in campionato contro l’Atalanta. Questo il suo commento in sala stampa in cui non fa mai ...