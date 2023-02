Atalanta - Lecce 1 - 2 | impresa dei salentini

14.34 Calcio,ko in casa con ilLa domenica si apre con una sorpresa: l'perde in casa (1 - 2) con ile rallenta pesantemente nella corsa Champions; per i salentini tre punti preziosi ...Impresa dei ragazzi di Baroni, che si impongono a Bergamo grazie ai gol di Ceesay e Blin. Vana la rete di Hojlund nel ...

BERGAMO (ITALPRESS) – Una sconfitta pesante, come nella gara d’andata al Via del Mare. L’Atalanta cade in casa contro il Lecce, i salentini si impongono 2-1 al Gewiss Stadium (stesso risultato ...I giallorossi strappano tre punti al Gewiss Stadium e bissano la vittoria dell’andata con lo stesso punteggio Il Lecce parte col botto e segna. Ceesay dribbla con un numero due avversari e calcia d’es ...